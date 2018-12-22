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Üzerine dambıl düşen şoförün omzu kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 19:37 | Son Güncelleme

Üzerine dambıl düşen şoförün omzu kırıldı

RİZE (AA) - Rize'de durakta beklediği sırada üzerine dambıl düşen minibüs şoförünün omzu kırıldı.

Merkeze bağlı Ekrem Orhon Mahallesi'nde minibüs durağında sırasını bekleyen İrfan Öksüz, bir anda kendisine çarpan bir nesne nedeniyle yere düştü.

Bayılan şoför, 112 Acil Servis ekibince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öksüz'ün omzunun kırıldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında 5 kilogramlık bir dambıl bulundu. Öksüz'ün omzunun kırılmasına dambılın neden olduğu ve durağın yanındaki bir binanın 8'inci katından düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili olarak bir kadın ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

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Rize yaralanma

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