Üzerine dökülen tiner alev aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de elinde bulunan tinerin üzerine dökülmesi sonucu yanan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Sokak'ta yanmış halde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler Ahmet Ç'nin (41) elinde bulunan tinerin üzerine dökülüp alev alması sonucu yandığını belirledi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Ç'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Öte yandan. Ahmet Ç'nin önceki gün kullandığı tinerin elini yakması sonucu Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, bir süre önce de sanayi sitesinde bir iş yerinde tinerle yangın çıkardığı öğrenildi.
Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi
Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!
Merkel'den Erdoğan'a tavır!
TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum