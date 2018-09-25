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Üzerine dökülen tiner alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 01:33 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir kişi üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de elinde bulunan tinerin üzerine dökülmesi sonucu yanan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Sokak'ta yanmış halde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler Ahmet Ç'nin (41) elinde bulunan tinerin üzerine dökülüp alev alması sonucu yandığını belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Ç'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan. Ahmet Ç'nin önceki gün kullandığı tinerin elini yakması sonucu Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, bir süre önce de sanayi sitesinde bir iş yerinde tinerle yangın çıkardığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir tiner

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