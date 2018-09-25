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Üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu feci şekilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 02:17 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir şahıs üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Caddede meydana geldi. İddialara göre, gece 23.00 sıralarında Ahmet Ç. (40), elindeki tinerin üzerine dökülmesi ve henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alması sonucu yandı.

Vücudunun tamamı yanan şahıs hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yanan cesedi başta cansız manken zannetti. Ancak yanan şahsa yaklaştıklarında bedenin bir insana ait olduğunu fark ettiklerinde durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler şahsın hayatını kaybettiğini ve cansız bedenin Ahmet Ç.’ye (40) ait olduğunu tespit etti. Ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Daha sonra Ahmet Çelik’in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü.

Ayrıca bazı vatandaşlar hayatını kaybeden Ahmet Ç.’nin madde bağımlısı olduğunu, sürekli sanayi bölgesinde bulunduğunu ve kendi kendini yakmış olabileceğini belirtirken, şahsın önceki gün tinerden elini yaktığı ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra taburcu edildiği de öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Eskişehir tiner yanarak öldü

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