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Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 02:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çalışan işçi üzerine döküm potasının devrilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi.

Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çalışan işçi üzerine döküm potasının devrilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Niyazi Ak isimli bir işçinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı döküm potası devrildi. Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerine demir potasından devrilen eriyen demirlerden dolayı vücudu yanan Niyazi Ak, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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