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Üzerine dolap devrilen minik Ebrar hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üzerine dolap devrilen Ebrar D. (2), yaşamını yitirdi. Dolapta bulunan sivri bir cisim Ebrar’ın başına saplandığı belirlendi.

Üzerine dolap devrilen minik Ebrar hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Ereğli Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneye giden anne Ö.D. ve baba K.D., 2 yaşındaki kızları Ebrar D.’yi babaannesine bıraktı.

İddiaya göre, Ebrar D.'nin üzerine evde bulunan dolap devrildi. Dolapta bulunan sivri bir cisim Ebrar’ın başına saplandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Haberi hastanede alan anne Ö.D. ve baba K.D. sinir krizi geçirdi. Ebrar D.'nin cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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