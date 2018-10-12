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Üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca Ardahan'da yatılı bölge okulunun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu bir öğrencinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin ihmalin araştırılması için inceleme ve soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulunun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin ihmalin araştırılması için inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulunun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu öğrenci Zerin Koç'un hayatını yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu acı olayla ilgili ihmalin araştırılması için Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Ardahan elbise dolabı inceleme ve soruşturma Milli eğitim Bakanlığı

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