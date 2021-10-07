HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üzerine düşen beton bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

Üzerine düşen beton bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

07.10.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde eski evinin bazı bölümlerini yıkarken üzerine beton blok düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Üzerine düşen beton bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Günyüzü köyü Yukarı Mahalle sakinlerinden 53 yaşındaki Seyfettin Kara, eski evinin bazı bölümlerini yıktığı sırada kopan beton bloğun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kara, kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kara burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Kara’nın cansız bedeni otopsi için yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne getirildi. (İHA)

Otostopla bindiği araçta feci ölümOtostopla bindiği araçta feci ölüm


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptıDev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

O kadar gerçek ki! Şişme bebekleri görenler inanamıyor

O kadar gerçek ki! Şişme bebekleri görenler inanamıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.