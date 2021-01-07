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  4. Üzerine düştü! Az kalsın parmağından oluyordu

Üzerine düştü! Az kalsın parmağından oluyordu

07.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Üzerine düştü! Az kalsın parmağından oluyordu

Kırıkkale’de ava giden bir kişi, dengesini kaybederek üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu elinden yaralandı. İsabet eden kurşunun neredeyse işaret parmağının kopmasına neden olduğu belirlendi.

Kırıkkale’de kırsal bir alanda ruhsatlı tüfeği ile ava giden Davut Balcı, dengesini kaybedip üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu sağ elinden yaralandı.

İşaret parmağına isabet eden kurşun, neredeyse parmağın kopmasına neden oluyordu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tedavi sonrası Balcı, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne sevk edildi.

Plastik Cerrahi Bölümü Uzman Dr. Burak Özkan’ın yaptığı ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. 7 saat süren ameliyatta Balcı’nın kolundan alınan doku ile sağ elin işaret parmağı kurtarıldı.

(İHA)

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