Üzerine duvar devrilen 6 çocuk babası öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, briketle ördüğü duvarın yıkılmasıyla altında kalarak ağır yaralanan 6 çocuk babası Mehmet Köroğlu (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Yediyol Mahallesi'nde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Köroğlu, boş arazide kendi imkanlarıyla tek katlı ev yapmaya başladı. Köroğlu, briketle ördüğü duvarın yıkılmasıyla altında kalarak ağır yaralandı. Ördüğü duvarın altında kalan Köroğlu, mahalleliler tarafından otomobille Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Köroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köroğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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