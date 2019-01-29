Üzerine iplik balyası devrilen işçi öldü

Kahramanmaraş’ta fabrikada çalışırken üzerine iplik balyası devrilen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir iplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iplik fabrikasında işçi olarak çalışan Dahil B.’nin (52) üzerine çalışırken iplik balyası devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından fabrika işçisinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Dahil B.’nin cenazesi Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

