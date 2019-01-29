Üzerine iplik balyası devrilen işçi öldü

Kahramanmaraş’ta fabrikada çalışırken üzerine iplik balyası devrilen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir iplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iplik fabrikasında işçi olarak çalışan Dahil B.’nin (52) üzerine çalışırken iplik balyası devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından fabrika işçisinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Dahil B.’nin cenazesi Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum