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  4. Üzerine kale direği devrildi, 4 yaşındaki Selahattin kurtarılamadı

Üzerine kale direği devrildi, 4 yaşındaki Selahattin kurtarılamadı

21.07.2024 10:37
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir sitede üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu, hayatını kaybetti. Aile, olayda ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Üzerine kale direği devrildi, 4 yaşındaki Selahattin kurtarılamadı

Kan donduran olay, 19 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Dadaşkent semtindeki bir sitede yaşandı.

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ÜZERİNE DEMİR KALE DİREĞİ DEVRİLDİ

Site içerisindeki parkta bulunan minyatür futbol sahasında oyun oynayan Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale direği devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Zeynep-Abdulkadir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selahattin, ağır yaralı olarak dedesi Vedat Özdel (57) tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Selahattin için Hacı Fakirullah Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Abdulkadir Çobanoğlu'nun (42) gözyaşlarına hakim olamadığı namaz sonrası cenaze, Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

'DEMİR DİREKLER SABİTLENMEDEN KONULDU'

Site içerisindeki futbol sahasının demir direklerinin sabitlenmeden konulduğunu belirten site sakinlerinden Ahmet Çoban, "En ufak bir betonla doldurma yok. Bir kaynak demiriyle sağa sola kaynak yapıp da sağlama almamışlar. Çocuklar burada oynarken demir hafif meyilli, biri dokununca çocuğun kafasına düşüyor. Körpecik çocuk gitti, neye uğradığımızı şaşırdık" diye konuştu. Diğer yandan Çobanoğlu ailesinin olayla ilgili ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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