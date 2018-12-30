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Üzerine kar kütlesi düşen genç iş makinesiyle ezilerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:05 | Son Güncelleme

Üzerine kar kütlesi düşen genç iş makinesiyle ezilerek öldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan üzerine kar kütlesi düşen genç, küreme çalışması yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kanireş Mahallesi'nde caddede yürüyen 15 yaşındaki Abdülmelik Bingöl'ün üzerine iş yerinin önünden geçerken binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Bu sırada caddede kar küreme çalışması yapan Karlıova Belediyesine ait iş makinesi, gencin üzerinden geçti.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine ağır yaralı olarak Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan Bingöl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl iş makinesi

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