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Üzerine kaynar su dökülen Simay bebek, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 13:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 11 aylık Simay K., devrilen çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı.

Üzerine kaynar su dökülen Simay bebek, ağır yaralandı

Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 11 aylık Simay K., devrilen çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Çınarlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Nahide ve Birol K. çiftinin bebekleri Simay K., evde oyun oynarken sobanın üzerine konulan çaydanlığı devirdi. Üzerine dökülen kaynar suyla vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Simay K., çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Simay bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki Şişli Etfal Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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