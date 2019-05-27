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Üzerine kaynar süt dökülen ikizlerden biri hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde üzerine kaynar süt dökülen ikiz kardeşlerden biri kontrol amacıyla hastaneye götürülürken yolda fenalaşarak hayatını kaybetti.Olay, bir hafta önce Ereğli ilçesinde meydana geldi.

Üzerine kaynar süt dökülen ikizlerden biri hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde üzerine kaynar süt dökülen ikiz kardeşlerden biri kontrol amacıyla hastaneye götürülürken yolda fenalaşarak hayatını kaybetti.
Olay, bir hafta önce Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek ve bir kız olarak dünyaya gelen 2 yaşındaki ikiz kardeşler, oyun oynadıkları sırada kaynamakta olan süt kazanının devrilmesi sonucu haşlandı. Yaklaşık bir hafta önce Ankara’da bir yanık ünitesine sevk edilen Tuncer Efe Dönmez ile Songül Naz Dönmez isimli ikizler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği iddia edildi.
Bir haftalık sürecin ardından tedavi gördükleri hastaneye kontrole gittikleri sırada ikizlerden Tuncer Efe Dönmez, Konya’nın Kulu içesi Makas Köprülü Kavşağı yakınlarında fenalaştı. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen Tuncer Efe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik Tuncer Efe’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kız kardeşi Songül Naz’ın ise ambulansla Konya’ya sevk edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Tuncer Efe Dönmez’in vücudunun yüzde 16 yanık olduğu belirtildi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Tuncer Efe’nin ailesi sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine kaynar süt dökülen ikizlerden biri hayatını kaybetti

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