Üzerine kolonya döküp kendisini ateşe vermişti... Sosyal medya akımı 11 yaşındaki Mert'i hayattan kopardı! Bakanlıktan açıklama

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok’ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.

ATEŞİ SÖNDÜREMEDİ, VÜCUDUNDA YANIKLAR MEYDANA GELDİ

Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren’i hastaneye kaldırdı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İHA'nın haberine göre Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olayda 17 gün sonra hayatını kaybetti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada sosyal medya düzenlemesinin önemine dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir hastanede tedavisi devam eden Mert Yetiştiren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

"SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİN NE DENLİ BÜYÜK BİR İHTİYAÇ OLDUĞUNU HEPİMİZE GÖSTERMİŞTİR"

Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz"