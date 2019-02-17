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Üzerine konteyner devrilen hurda halindeki tren yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 09:41 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İzmir Metrosu'nun atölyelerinde görev yapan deneyimli personel, hurda haldeki treni yeniledi. 3 yıl önce üzerine konteyner devrilen tren, sadece onarılmakla kalmadı, yeni teknolojiyle de donatılarak eskisinden daha modern hale getirildi.

Üzerine konteyner devrilen hurda halindeki tren yenilendi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İzmir Metrosu'nun atölyelerinde görev yapan deneyimli personel, hurda haldeki treni yeniledi. 3 yıl önce üzerine konteyner devrilen tren, sadece onarılmakla kalmadı, yeni teknolojiyle de donatılarak eskisinden daha modern hale getirildi. Yaklaşık 12 milyon TL değerindeki tren, 1 milyon 430 bin 800 TL maliyetle İzmir Metrosu filosuna kazandırıldı.
​İzmir Metro A.Ş.'nin 19 yıllık deneyimli ekibi, kullanılamaz haldeki metro aracını özverili bir çalışma sonrası yeniledi, sisteme yeni bir araç kazandırdı. Metro araçlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiren 'Araçlar Departmanı', hurda gözüyle bakılan aracı ayağa kaldırırken, aynı zamanda sıfırdan metro aracı monte edebilme deneyimi de kazandı. Sistemde '518 numaralı tren' olarak kayıtlı aracın tekrar kullanılabilmesi için gösterilen çaba, çalışanlar arasında '518'in hikayesi' olarak anılmaya başlandı.
HEP BİRLİKTE KUTLADILAR
Hizmet vermeye hazır hale getirilen aracı incelemek ve ekibin başarısını kutlamak için tüm personel İzmir Metrosu'nun atölye binasında toplandı. Emeği geçen herkesi başarısı nedeniyle tek tek tebrik eden İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, bu bilgi birikiminin İzmir Metrosu'nu daha büyük teknik hedeflere taşıyacağını belirtti.
SÜREÇ NASIL İŞLEDİ
Ekip, 3 yıl önce, hat dışındaki bir işletmeden taşınan konteynerin metro vagonu ile teması sonucu kullanılmaz hale gelen trendeki hasarı inceleyerek başladı. Hasar kayıtları çıkarıldı. Bakım ve onarımdan çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu, neredeyse sıfırdan yapmak gerektiği ortaya çıktı. Ancak İzmir Metro A.Ş. ekibi, çalışma için büyük bir istekle seferber oldu. İlk olarak vagonun düzeltilme işi için aracın iç ve dış ekipmanları tamamen söküldü. Süreç, kaportanın düzeltilmesiyle devam etti. Ardından aracın iç ekipmanları, kompresör, bölümler arası sinyal kablo demetleri, klimalar, iç ve dış kaplamalar, koltuklar ve boyama işlemleri tamamlanarak araç yenilenen bogiler üzerine indirildi. Burada tüm mekanik ve elektrik bağlantıları tamamlandı; cer motoru, körük ve klima bağlantıları yapıldı. Aylar süren bu zorlu sürecin sonunda araç, test aşamasına hazır hale geldi.
Bu arada iç ve dış yapısı tamamen yenilenen ve İzmir Metro A.Ş.'nin ilk nesil ABB araçlarından olan 518 numaralı aracın kapı ve camlarının tasarımındaki yenilik de dikkatlerden kaçmadı. Titizlikle yürütülen, atölyede ve işletim dışındaki saatlerde ise uzman ekiplerce hat üzerinde yapılan statik ve dinamik testlerin sonunda araç, yolculu sefer yapabilecek duruma geldi. Yaklaşık 12 milyon TL (2.2 milyon dolar) değerindeki tren, 1 milyon 430 bin 800 TL maliyet ve 2 bin 877 adam/saatlik çalışma sonucu yepyeni bir araç olarak İzmir Metrosu filosuna kazandırıldı.

FOTOĞRAFLI

Üzerine konteyner devrilen hurda halindeki tren yenilendiÜzerine konteyner devrilen hurda halindeki tren yenilendiÜzerine konteyner devrilen hurda halindeki tren yenilendiÜzerine konteyner devrilen hurda halindeki tren yenilendi

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