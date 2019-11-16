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Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da eşi ikinci evliliğini yapınca üzüntüden kansere yakalanan 35 yaşındaki Emine İşbilen çocukları için hayata sımsıkı sarıldı.

Şanlıurfa’da yaşayan ve iki çocuğuyla birlikte mutlu bir evliliği olan 35 yaşındaki Emine İşbilen’nin hayatı, 6 yıl önce eşinin bir evlilik daha yapması üzerine adeta kabusa döndü. Eşi başka bir kadını ikinci eş olarak eve getirmesine katlanamayan İşbilen, üzüntüden kansere yakalandı. Defalarca intihar etmeyi düşünen İşbilen, 2 çocuğunu düşünerek bu girişiminden vazgeçerek, babasının evine gitti. Kocasından ayrıldıktan sonra çocukları da elinden alınan kadın, babasının evinde çocuklarından geri kalan elindeki emzikle aylarca eve kapandı. Uzun süre kanserle mücadele eden kadın, önce yaşadığı travmayı atlattı, daha sonra ise kanser hastalığına karşı büyük bir yaşam mücadelesine girdi. Çocuklarını da geri almayı başaran kadın, eski kocasının da mesleği olan mali müşavir olabilmek için hem ders çalıştı. Girdiği ilk meslek sınavını başarıyla bitiren İşbilen, mali müşavir oldu.

KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Yaklaşık 6 yıl boyunca yaşadığı acıları kitap haline getiren Emine İşbilen, şimdi ise hem mali müşavirlik mesleğini yapıyor hem de kendisi gibi zor şartlarda yaşamaya çalışan kadınlara örnek olmaya çalışıyor. Güneydoğu’da kadın olmanın zorluklarını bildiğini ve bu yüzden kendisi gibi her yönden tükenmek üzere olan kadınlara örnek olmak istediğini söyleyen İşbilen, kitabında yaşadığı acıları, tekrar hayata tutunmak için verdiği mücadeleyi ve nasıl hayalindeki mesleği kazandığını anlatıyor.

"ACİZ VE DİPLERE VURMUŞ BİR KADINDIM"

Mutlu giden evliliğinin kabusa döndüğünü söyleyen Emine İşbilen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi bir ev hanımıydım ama maalesef eşim ikinci evlilik adı altında beni aldatıp kadını hayatımıza koyunca ve çocuk sahibi olunca büyük bir travma yaşadım. Çok büyük acılar yaşadım. Üzüntüden çok zayıfladım ve anoreksiya sınırına geldim, ölüm ile burun buruna yaşadım. Yetmedi kansere yakalandım. Aciz ve diplere vurmuş bir kadındım. Çocuklarıma bile annelik yapabilecek durumda değildim. Hayalini kurduğum mali müşavirlik mesleğini kazanmak bile benim için mümkün değildi. Bir gün kendimle baş başa kalıp başımı iki elimin arasına aldığımda ‘hayır bu böyle gitmemeli, bu düzen, benim gibi kadınlar böyle devam etmemeli, hayata dönmeli ben ve benim gibi kadınlar’ dedim ve büyük bir yemin ettim, bir gün olur da bu kaosun, travmanın içinden çıkarsam, sağlığıma kavuşup hayal ettiğim mesleği elime alırsam ve ben olursam benim gibi olan bütün kadınlar için savaşacağıma yemin ettim."

"SIRA KADINLAR İÇİN MÜCADELE GELDİ"

Kendisi gibi mağduriyet yaşamış kadınlar için mücadele etmek istediğini belirten "O gün verdiğim sözü yavaş yavaş yerine getirmeye başladım. Önce o hastalıklı halim ve ayağımda ikinci bebeğimi sallarken hayalini kurduğum mali müşavirlik sınavını ilk girişte kazandım. Daha sonra sağlığıma kavuştum ve ayakları üzerinde duran bir kadın olmayı başardım. Artık sıra kadınlar için mücadele vermeye geldi dedim. Bütün dezavantajlı bölgeleri gezerek kadınları bilinçlendirdim. Bütün sivil toplum kuruluşlarının toplantılarına katılıp sosyal sorumluluğumu yerine getirmeye çalıştım fakat bu benim için yetmedi. Söz uçar yazı kalır diyerek “Küllerinden Doğuş” kitabımı yazmaya karar verdim. Bu kitabı yazdım. Bütün hayat hikayemi, bu 6 yılda geçirdiğim bütün acılarımı yazdım. Doğuda kadın olmanın acısını yazdım. Her şeyi dile getirdim. Evet, bu acılarla dolu bir hayattı ama bir başarı öyküsüydü” dedi.

Hem gençleri okumaya teşvik etmeye hem de kendisi gibi zorluk çeken kadınları ayağa kaldırmaya çalışacağını söyleyen İşbilen, “Küllerinden Doğuş aslında bir bitiş değil bir başlangıç benim için. Şimdi Allah izin verirse Küllerinden Doğuş’un yani başarı seminerlerini Türkiye’de uzanabildiğim bütün illere, kurumlara başarı üzerine seminerler verip hem gençleri okumaya teşvik etmek, hem de eski Emine’nin olduğu gibi diplere vurmuş kadınları ayağa kaldırmak için mücadele vereceğim” diye konuştu.

Bir yandan hayalindeki meslek olan mali müşavirliği yapan Emine İşbilen diğer yandan ise iki kızına bakıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa evlilik

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