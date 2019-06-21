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Üzerine mangal devrilen çocuk yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te oyun oynarken üzerine mangal devrilmesiyle ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ejder ve Selma Bulur çifti, 2 yaşındaki çocukları Ahmet Ejder ile 16 Haziran'da Oğuzeli ilçesinde bulunan Karpuzatan piknik alanına gitti.

Burada oyun oynayan çocuğun üzerine yanmakta olan mangal devrildi. Ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından önce Oğuzeli Devlet Hastanesine ardından özel bir hastaneye götürüldü.

Ahmet Ejder, hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Gaziantep Üzerine mangal devrilen

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