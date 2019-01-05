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Üzerine mantolama parçaları düşen araçta maddi hasar oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 18:17 | Son Güncelleme

ISPARTA'da geçen hafta park halindeki otomobilinin üzerine mantolama parçalarının düşmesiyle aracında yaklaşık 10 bin TL'lik hasar oluşan Adem Kumkaya, yetkili mercilere başvurmasına rağmen bir cevap alamadığını söyledi.  Isparta Tuhafiyeciler Odası Genel Sekreteri Adem Kumkaya geçen hafta otomobilini çalıştığı binanın yanına park etti.

Üzerine mantolama parçaları düşen araçta maddi hasar oluştu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da geçen hafta park halindeki otomobilinin üzerine mantolama parçalarının düşmesiyle aracında yaklaşık 10 bin TL'lik hasar oluşan Adem Kumkaya, yetkili mercilere başvurmasına rağmen bir cevap alamadığını söyledi.
Isparta Tuhafiyeciler Odası Genel Sekreteri Adem Kumkaya geçen hafta otomobilini çalıştığı binanın yanına park etti. Bir süre sonra binanın çatısının alt kısmında bulunan mantolama parçaları aracın üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle durumu fark eden Adem Kumkaya, büyük şaşkınlık yaşadı. Otomobilde büyük oranda maddi hasar oluştu.
Adem Kumkaya, yaşadığı zarar karşısında mağdur olduğunu belirtirken, yetkili mercilere ve ilgililere başvurmasına rağmen, herhangi bir cevap alamadığını söyledi. Binanın ortak kullanım alanı olduğunu kaydeden Kumkaya, "Mantolama yerinden çıkarak üstüne düştü. Dubel takılmadığı için sallanıyordu. 10 bin TL'ye yakın masraf çıktı" dedi.

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Üzerine mantolama parçaları düşen araçta maddi hasar oluştuÜzerine mantolama parçaları düşen araçta maddi hasar oluştu

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