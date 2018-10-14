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Üzerine motosiklet devrilen sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, tekeri yoldaki yarığa giren motosiklet, yerde 2 metre sürüklenen sürücü Ramazan Karatepe'nin (60) üzerine devrildi.

Üzerine motosiklet devrilen sürücü öldü

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, tekeri yoldaki yarığa giren motosiklet, yerde 2 metre sürüklenen sürücü Ramazan Karatepe'nin (60) üzerine devrildi. Kazada ağır yaralanan Karatepe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün, Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçılık yapan Ramazan Karatepe'nin kullandığı motosikletin tekeri, iddiaya göre, yol üzerindeki yarığa girdi. Dengesini kaybeden Karatepe, motosikletten düşerek, yaklaşık 2 metre uzağa fırladı. Bu sırada motosiklet de Karatepe'nin üzerine düştü. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Karatepe'yi ambulansla önce Finike Devlet Hastanesi'ne ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karatepe, doktorların tüm müdahalelerine rağman kurtarılamadı. Karatepe'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Karatepe'nin cenazesi, bugün memleketi Turunçova'da toprağa verilmek üzere yakınlarınca morgdan alındı.

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