Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali'nin ölümüyle ilgili soruşturma

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, üzerine okulun metal bahçe kapısı devrilen 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in (7) yaşamını yitirmesiyle ilgili ihmal olup olmadığının tespiti için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Olay, 4 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde, Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in üzerine, tuttuğu raylı metal bahçe kapısı devrildi. Çevrede bulunanlar ve öğretmenler, küçük çocuğu kapının altından hemen çıkarıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı İşler'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Ali İşler, 3 gün tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen 6 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmet Ali İşler'in yaşamını yitirmesiyle ilgili ihmal olup, olmadığının tespiti için soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İlimiz Derince ilçesinde 4 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Turgut Reis İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada raylı bahçe kapısının üzerine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmış, 3 gün devam eden tedavisi esnasında yaşama tutunamayarak hayatını kaybetmiştir. Ülkemizi derinden etkileyen bu acı olayın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığının tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında araştırmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, sorumlu olduğu tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak."

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