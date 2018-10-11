HABER

Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali'nin ölümüyle ilgili soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, üzerine okulun metal bahçe kapısı devrilen 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in (7) yaşamını yitirmesiyle ilgili ihmal olup olmadığının tespiti için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali'nin ölümüyle ilgili soruşturma

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, üzerine okulun metal bahçe kapısı devrilen 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in (7) yaşamını yitirmesiyle ilgili ihmal olup olmadığının tespiti için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Olay, 4 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde, Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in üzerine, tuttuğu raylı metal bahçe kapısı devrildi. Çevrede bulunanlar ve öğretmenler, küçük çocuğu kapının altından hemen çıkarıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı İşler'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Ali İşler, 3 gün tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen 6 Ekim'de yaşamını yitirdi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmet Ali İşler'in yaşamını yitirmesiyle ilgili ihmal olup, olmadığının tespiti için soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"İlimiz Derince ilçesinde 4 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Turgut Reis İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada raylı bahçe kapısının üzerine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmış, 3 gün devam eden tedavisi esnasında yaşama tutunamayarak hayatını kaybetmiştir. Ülkemizi derinden etkileyen bu acı olayın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığının tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında araştırmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, sorumlu olduğu tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak."

FOTOĞRAFLI

Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali'nin ölümüyle ilgili soruşturma

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Hakkari'deki yol kontrollerinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildiHakkari'deki yol kontrollerinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi
Tur midibüsü kaza yaptı: 28 yaralı (2)- YenidenTur midibüsü kaza yaptı: 28 yaralı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.