Üzerine otomobil devrilen çoban öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koyunları otlatırken üzerine otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan çoban, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvan otlattığı sırada, yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin altında kalan Süleyman Polat (35), tedavisi için kaldırıldığı Gaziantep'teki özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
5 Ekim'de H.T idaresindeki 34 JG 3401 plakalı otomobil, Hassa-İslahiye Karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrilmiş, bu sırada küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban Süleyman Polat, aracın altında kalarak ağır yaralanmıştı.
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