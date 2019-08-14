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Üzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

SİNOP'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen plaj şemsiyesinin altında kalan Mirca Ocak (15), yaralandı.

Üzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen plaj şemsiyesinin altında kalan Mirca Ocak (15), yaralandı.
Sinop'ta sahilinde bir tesiste oturan Mirca Ocak, rüzgarın etkisiyle devrilen şemsiyenin altında kaldı. Göğsünden yaralanan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, sedye ile alınarak ambulansa taşındı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk tedaviye alındı.
Olaya tanık olan Emrah Yeşil, "Rüzgar bugün çok şiddetli esiyordu. Birden şemsiye yerinden çıkarak, devrildi. Kısa süreli bağırışmalar oldu, ambulans insanların içine çok hızlı girince biraz korku yaşandı. Daha sonra çocuğa müdahale ettiler. Umarım herşey yoluna girer" dedi.

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Üzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandıÜzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandıÜzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandıÜzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandı

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