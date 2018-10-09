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Üzerine pulluk devrilen çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 02:34 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, üzerine traktör pulluğu devrilen Yusuf Altınöz (10) hayatını kaybetti.

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, üzerine traktör pulluğu devrilen Yusuf Altınöz (10) hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Yusuf Altınöz'ün üzerine park halinde olan traktörün arkasına bağlı pulluk devrildi. Pulluğun altında kalarak ağır yaralanan çocuk, çığlıklarını duyan yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edilen Yusuf Altınöz, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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