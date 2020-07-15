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Üzerine saman balyaları düştü! Korkunç ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hareket halindeki motosikletli, yanından geçen TIR'dan üzerine düşen saman balyaları nedeniyle hayatını kaybetti. Balyaların altında kalan sürücü, uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale-Ceylanpınar yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır viraja girdiği sırada, dorsesindeki balyalar yola düştü. Bu sırada karşı yönden gelen Mustafa Bozkurt (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yola savrulan saman balyalarının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Bozkurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü İ.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin karşı yönden gelen tırla karşılaştıkları sırada dorsede bulunan saman balyalarının motosikletin üzerine devrildiği, tırın duramaması nedeniyle saman balyalarının yaklaşık 100 metrelik alana dağıldığı görülüyor.

Üzerine saman balyaları düşen motosiklet sürücüsü öldü

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