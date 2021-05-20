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  4. Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek böyle taşındı! Sağlık görevlisine sıkı sıkı sarıldı

Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek böyle taşındı! Sağlık görevlisine sıkı sıkı sarıldı

20.05.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi. Küçük bebek, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko tarafından kucakta taşındı.

Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek böyle taşındı! Sağlık görevlisine sıkı sıkı sarıldı

Afyonkarahisar’da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı üzerine sıcak su dökülen 1 yaşındaki bebek ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan bebeğin yanık merkezinde tedavisinin devam etmesi nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Helikopter ambulansa bindirilen minik bebeği kucağına alan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko’nun fotoğrafı gören herkesi duygulandırdı.

Kucağında kendini güvende hisseden ve acılarını unutup yolcuğu uyuyarak geçiren minik bebek ise ATT görevlisine sıkı sıkı sarıldı. Sosyal medyada da paylaşılan ATT ile minik bebek arasındaki bu duygusal bağ herkesin takdirini toplarken, “ATT yanan bebeği sevgiyle uçurdu” yorumları yapıldı.

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Yedi yıldır helikopter ambulansta görevli olarak çalışan Mehmet Canko’nun özellikle küçük hastaları yolculuk esnasında bu şekilde teselli ettiği öğrenildi.

KUCAKTA TAŞINDI

Beril Server Aktaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulans helikopterde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko tarafından kucakta taşındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Afyonkarahisar

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