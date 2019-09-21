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Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını: Tutuklamayla adalet yerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

  Adana'da, iş kadını Ebru Berköz Karaca(47), otomobille yolunu kesip, beyzbol sopasıyla dövdükten sonra üzerine siyah renkli sıvı döken saldırganlardan Levent Göl'ün(38), savcının itirazı üzerine tutuklanmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

Adana'da, iş kadını Ebru Berköz Karaca(47), otomobille yolunu kesip, beyzbol sopasıyla dövdükten sonra üzerine siyah renkli sıvı döken saldırganlardan Levent Göl'ün(38), savcının itirazı üzerine tutuklanmasının doğru bir karar olduğunu söyledi. Karaca, "Hiçbir kadın sessiz kalmasın, devletimize sığınsın. Adeletin yerini bulduğuna inanıyorum" dedi.
Olay, 17 Eylül'de saat 21.00 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda kafeterya sahibi olan Ebru Berköz Karaca'nın yolu, daha önce mekanın işletmesi nedeniyle mahkemelik olduğu Levent Göl ve D.G. tarafından otomobille kesildi.
İkili, tehdit edip, dövdükleri Karaca'nın üzerine siyah renkli sıvı döküp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ardından da polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırganlardan Levent Göl, sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırılırken, D.G. denetimli serbestlik ile salıverildi. Göl'ün ev hapsiyle serbest bırakılmasına soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Levent Göl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'DEVLETİMİZ YALNIZ BIRAKMADI'
Tutuklama kararıyla adaletin yerini bulduğunu söyleyen Ebru Berköz Karaca, olay günü yaşananları şöyle anlattı:
"Arabamı durdurdular, beyzbol sopasıyla vurdular. Bağırıp çağırmaya vurmaya devam ettiler. Ellerinde siyah poşet vardı, ne olduğunu önce anlayamadım. Sonra kafamdan aşağı, döktüler. Çakmağı çaktıklarında yangın çıkacağını, öleceğimi zannettim. Önceden planlamışlar. Birine ev hapsi verilip, diğerinin serbest bırakılmasına çok üzülmüştüm. Savcı bey karara itiraz etmiş, Levent Gök tutuklanmış. Devletimize güveniyorum. Kanunsuz hiç bir iş yapmadım. Biz devlet terbiyesiyle yetişen insanlarız, devletimize güveniyoruz."
'TÜM KADINLARA SESLENİYORUM, KORKMASINLAR'
Kendisine elektronik buton verilmesi kararı alındığını da kaydeden Karaca, "Böylece çok daha güvende oldum. İş kadınıyım. İşlerim aksadı, dışarıda oldukları için evden dışarı çıkamadım. Sosyal medya hesaplarından da çok iğrenç paylaşımlar yaptılar. Bu paylaşımlarla ilgili de gerekli işlemin yapılmasını isteyeceğiz. Bütün kadınlarımıza sesleniyorum; Kesinlikle korkup durulmasın. Ben kadın olarak korkmadım, Allah'a vereceğim bir can. Hiç bir kadın sessiz kalmasın, devletimize sığınsın. Çok güzel sosyal sığınma evleri var, imkanı olmayanlar oraya sığınabilir. Korkmasınlar diyorum, adeletin yerini bulduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürerken kadının üzerine dökülen siyah renkli sıvı maddenin içeriği de araştırılıyor.

Görüntü Dökümü
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- Ebru Berköz Karaca ile röp.
- Ebru Berköz Karaca'dan detaylar

SÜRE:02'20" BOYUT:259 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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