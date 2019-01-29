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Üzerine televiyon düşmesi sonucu ölen Suriyeli çocuğun ailesi yasta

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

ADANA'da evinde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Gays El Bekri'nin (4) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Üzerine televiyon düşmesi sonucu ölen Suriyeli çocuğun ailesi yasta

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da evinde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Gays El Bekri'nin (4) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Olay, dün akşam merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Vela El Hamra, oğlu Gays El Bekri salonda oynarken, yemek yapmak için mutfağa geçti. Bir süre sonra içeriden gelen gürültü üzerine salona koşan anne, oğlunun üstüne televizyon düştüğünü gördü. Televizyonu kaldıran kadın, çocuğunun hareketsiz olduğunu ve tepki vermediğini görünce ambulans aradı. Eve gelen 112 ekibi, Gays El Bekri'nın kalbinin durduğunu tespit etti. Bunun üzerine yakındaki özel hastaneye götürülen talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Anne Vela El Hamra çocuğunun öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirirken, Gays El Bekri'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
SURİYE'DEKİ SAVAŞTAN KAÇMIŞLARDI
2014 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen aile, dün akşam hayatını kaybeden çocuklarının cenazesini almak için bugün Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi. Morgun önünde bekleyen acılı anne ve baba gözyaşı dökerken baba Muhhamed El Bekri'nin olay anında evde olmadığı öğrenildi. Gays El Bekri'nin cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Üzerine televiyon düşmesi sonucu ölen Suriyeli çocuğun ailesi yastaÜzerine televiyon düşmesi sonucu ölen Suriyeli çocuğun ailesi yastaÜzerine televiyon düşmesi sonucu ölen Suriyeli çocuğun ailesi yastaÜzerine televiyon düşmesi sonucu ölen Suriyeli çocuğun ailesi yasta

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