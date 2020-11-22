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  4. Üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti

Üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti

22.11.2020 13:21 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortatepe Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortatepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre evde oyun oynayan 4 yaşındaki İbrahim Halil Güneş’in üzerine televizyon devrildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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