Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde 3 yaşındaki Ravza Buğlem Keskin’in üzerine eski tip tüplü televizyon düştü. Televizyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Keskin, yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı saat 06.30 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

