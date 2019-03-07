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Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Olay, akşam saatlerinde meydana geldi.

Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Talayhan Sokak’ta ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki Alisar Halife isimli kız çocukları, küçük kardeşiyle oynadıkları sırada bir anda dengesini kaybederek sehpa üzerinde bulunan televizyona çarptı. Çarpma esnasında yere düşen çocuk, başı ve vücudunun üzerine düşen televizyonun altında kalarak yaralandı. Olayı gören ailesi hemen çocuklarını alarak sokağa çıkarken, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından vakit kaybetmeden Kulu Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Alisar Halife, durumunun ağır olması sebebiyle ambulansla Konya’ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

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