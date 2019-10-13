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Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar Yusuf Pirihan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar öldü

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar Yusuf Pirihan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haydar Yusuf, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Olay, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurancılı beldesinde meydana geldi. Seher ve İbrahim Pirihan çiftinin oğlu Yusuf'un üzerine, babaannesi Güllü Köse'nin evindeki salonda oyun oynarken, henüz bilinmeyen nedenle televizyon devrildi. Odaya girdiğinde torununu kanlar içinde gören babaanne, komşularının yardımıyla Haydar Yusuf'u Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından ağır yaralanan Haydar Yusuf, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Haydar Yasin'in cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak, Kurancılı beldesine getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenazesi namazının ardından Haydar Yusuf'un cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.
'BÜYÜK TÜPLÜ TELEVİZYON DEVRİLMİŞ'
Haydar Yusuf Pirihan'ın dayısı Murat Köse, yeğeninin o gün babaannesi Güllü Köse'nin yanında kaldığını söyleyerek, "Sabah çizgi film izlemek istediğini babaannesine söylemiş ve babaannesi çizgi film açıp çocuğu kanepeye yatırmış. Çocuk çizgi film izlerken babaannesi kahvaltı hazırlayıp lavaboya gitmiş. O sırada gürültü sesi gelmiş ve 70 ekran büyük tüplü televizyonun küçük çocuğun üzerine devrildiğini görmüş. Hemen 112 acil servise haber verilmiş ama çocuk kaldırıldığı hastanede vefat etmiş" dedi.

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Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar öldüÜzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar öldü

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