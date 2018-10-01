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Üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Emre Çimen (5), yaşamını yitirdi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Emre Çimen (5), yaşamını yitirdi.
Elazığ merkez Bahçekapı köyündeki evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Emre Çimen ağır yaralandı. Anne Gülizar Çimen'in ihbarıyla köye giden sağlık ekipleri, Emre'yi ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Emre Çimen kurtarılamadı. Emre'nin cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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