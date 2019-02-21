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Üzerine televizyon fırlatan arkadaşını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 09:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Özgür T.

Üzerine televizyon fırlatan arkadaşını bıçakladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Özgür T. (33), birlikte alkol aldığı arkadaşı Onur B.'yi (29) sırtından ve ensesinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olayın ardından polise teslim olan Özgür T., ''Birlikte alkol alıyorduk. Birden sinir krizi geçirdi, evdeki televizyonu bana fırlattı. Saldırmaya başlayınca da bıçakladım'' dedi.
Olay, ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür T., evinde, arkadaşı Onur B. ile birlikte alkol almaya başladı. Onur B., iddiaya göre, bir süre sonra sinir krizi geçirerek, odadaki televizyonu Özgür T.'nin üzerine fırlatıp, eşyaları da yere attı. Arkadaşını durdurmaya çalışan Özgür T. ile Onur B. arasında kavga çıktı. Bu sırada Özgür T., mutfaktan aldığı bıçakla Onur B.'yi sırtından ve ensesinden ağır yaraladı. Koşarak, evden kaçmaya çalışan Onur B., Yeşilova Caddesi'nde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Özgür T.'yi ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU
Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Onur B.'nin nerede bıçaklandığını belirlemek için çalışma başlattı. Bu sırada Özgür T. ise '155 Polis İmdat' hattını arayarak, arkadaşını bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Eve gelen Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür T.'yi olayda kullandığı bıçağa el koyarak, gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Özgür T., ilk ifadesinde, ''Onur B., benim evime geldi. Birlikte alkol alıyorduk. Birden sinir krizi geçirdi. Evdeki tüm her şeyi kırmaya başladı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra evdeki televizyonu kaldırıp, bana fırlattı. Bana saldırmaya başlayınca mutfaktan bıçağı alarak, bıçaklamaya başladım. Daha sonra evden gitti. Ben de polisi aradım. Pişmanım'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Üzerine televizyon fırlatan arkadaşını bıçakladıÜzerine televizyon fırlatan arkadaşını bıçakladıÜzerine televizyon fırlatan arkadaşını bıçakladı

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