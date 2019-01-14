Üzerine tomruk düşen işçi ağır yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde orman işçisi olarak çalışan Bayram Gök'ün üzerine Kepir mevkisinde kesim sırasında tomruk düştü.

Orman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Engebeli ve dağlık arazide Gök'e ulaşarak ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralı işçiyi sedye ile ambulansa taşıdı.

Omzunda ve kaburgasında kırıklar olduğu öğrenilen Gök, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Gök'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

