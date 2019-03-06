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Üzerine tomruk düşen işçi ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde üzerine tomruk devrilen bir işçi ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre, olay Yenice ilçesinde bulunan Değirmenönü tomruk deposunda meydana geldi.

Üzerine tomruk düşen işçi ölümden döndü

Karabük’ün Yenice ilçesinde üzerine tomruk devrilen bir işçi ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre, olay Yenice ilçesinde bulunan Değirmenönü tomruk deposunda meydana geldi. İddiaya göre kamyonda yüklü tomrukların boşaltılması için araçtaki palaskayı çözen Fikri İncebacak isimli işçi üzerine devrilen tomruğun altında kaldı. Tomruğun altında kalan gencin imdadına arkadaşları yetişti. Bir anlık refleksle kendini geri atan işçi ölümden dönerken kazayı bacaklarında meydana gelen kırıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Üzerine tomruk düşen işçi ölümden döndü

Üzerine tomruk düşen işçi ölümden döndü

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