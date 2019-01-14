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Üzerine tomruk düşen orman işçisi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 23:58 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi yaralandı.

Üzerine tomruk düşen orman işçisi yaralandı

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kepir mevkiindeki dağlık alanda kesim işlemi yapan, orman işçisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Bayram Gök'ün üzerine tomruk düştü. Tomruğun çarpması sonucu bayılan Gök'ü gören diğer orman işçileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, engebeli sarp arazide yaralıya ulaşmaya çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gök, sedyeyle ambulansa kadar taşındı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gök'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı, omzunda ve kaburgasında kırıkların olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Üzerine tomruk düşen orman işçisi yaralandıÜzerine tomruk düşen orman işçisi yaralandıÜzerine tomruk düşen orman işçisi yaralandı

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