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Üzerine traktör sürülen genç öldü, babası yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma sonrası üzerine traktör sürülen 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, babası da yaralandı.

Üzerine traktör sürülen genç öldü, babası yaralandı

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma sonrası üzerine traktör sürülen 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, babası da yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Divanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye yakın arazilerine çalışmak için oğlu Rahim Eken ile birlikte giden Mustafa Eken (56) aynı mahalleden husumetli olduğu iddia edilen Sezai Ö., Hüseyin Ö. Fatih Ö., ve Emirhan Ö. ile karşılaştı. Bir süre sözlü olarak tartışan iki grup arasında bir anda kavga çıktı. Kavga sırasında Hüseyin Ö., karşı taraftan Rahim Eken ile babası Mustafa Eken’in üzerine traktör sürdü. Traktör altında kalan baba oğlunu kanlar içinde gören 4 şüpheli şahıs geldikleri traktörle olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralı olarak kurtulan baba Mustafa Eken, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale de traktör altında kalan Rahim Eken’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baba Mustafa Eken ise yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, traktörü kullanan ve cinayet zanlısı Hüseyin Ö. ile diğer şüpheliler Sezai Ö., Emirhan Ö., ve Fatih Ö.’yü Divanlar Mahallesinde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Üzerine traktör sürülen genç öldü, babası yaralandı

Üzerine traktör sürülen genç öldü, babası yaralandı

Üzerine traktör sürülen genç öldü, babası yaralandı

Üzerine traktör sürülen genç öldü, babası yaralandı

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