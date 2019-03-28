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Üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:08 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir mermer fabrikasında, üzerine vinç devrilen işçi İbrahim Duran (32) ağır yaralandı.

Üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir mermer fabrikasında, üzerine vinç devrilen işçi İbrahim Duran (32) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Duran, tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Kocabaş Mahallesi'nde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Ham mermer taşıyan vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle, fabrika işçisi İbrahim Duran'ın üzerine devrildi. Sağ bacağı vincin altında kalan Duran, sıkışarak yaralandı. Fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vincin altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise Duran'ı hayatta tutmak için müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Duran, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Duman, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandıÜzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandıÜzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı

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