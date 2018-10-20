Üzerine vinç düşen işçi öldü

KARTEPE(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada dün üzerine vinç düşüp ağır yaralanan işçi Ahmet Çakar (46), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Orta Mahalle’de makine üretimi yapan bir fabrikada dün meydana geldi. Fabrikada içşi olarak çalışan Ahmet Çakar'ın üzerine bilinmeyen bir nedenle paletli vinç düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören çalışma arkadaşları ve fabrika yöneticileri 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Çakar ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakar bugün hayatını kaybetti. Yapılan işlemlerin ardından Çakar'ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'nın Söğütlü ilçesine götürüldü.

Polis meydana gelen iş kazasıyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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