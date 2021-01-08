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  4. Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi: 1 ölü

Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi: 1 ölü

08.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Zonguldak ’ın Gökçebey ilçesinde bir genç evinde üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi.

Zonguldak ’ın Gökçebey ilçesinde bir genç evinde üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi. Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay dün gece ilçenin Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. İddialara göre 25 yaşındaki Onur Albuz evinde pompalı tüfeğin üzerine yatarak ateşledi. Odasında evlatlarını kanlar için de gören aile, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Eve gelen ekipler, Onur Albuz’u kanlar için hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Onur Albuz’un yaşamını yitirdiğini belirtildi. Onur Albuz’un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Onur Albuz ’un daha önce Kara Kuvvetleri’nde Uzman Çavuş olduğu öğrenildi.

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