Üzerine yıldırım düşen çiftçi öldü

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, üzerine yıldırım düşen çiftçi İbrahim Altundağ (39) hayatını kaybetti.
Olay, bu sabaha karşı Viranşehir'in Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Altundağ, açıkta bulunan saman yığınının yağmurdan ıslanmaması için üzerini branda ile kapatmak isterken, üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan Altundağ, ihbarla gelen sağılık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardında Altundağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.
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