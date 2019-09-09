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Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir fabrikada üzerine yük asansörü düşen işçi hayatının kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yaşandı.

Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir fabrikada üzerine yük asansörü düşen işçi hayatının kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, Halaf Sağır (18) çalıştığı sırada üzerine yük asansörü düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sağır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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