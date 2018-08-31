Üzerine yük asansörü düşen işçi öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesindeki bir sucuk imalathanesinde çalışan Fatih Sarıbalık’ın (32) üzerine yük asansörü düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Sarıbalık asansörün altından çıkarıldı.
Sarıbalık'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.
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