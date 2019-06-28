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Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Kader Oğuz (36), ilişki yaşadığı H.G.'den dünyaya getirdiği bebeğini, komşularının ağlama sesini duymaması için çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattı.

Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Kader Oğuz (36), ilişki yaşadığı H.G.'den dünyaya getirdiği bebeğini, komşularının ağlama sesini duymaması için çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattı. Ölen bebeğinin cesedini çöpe atan Oğuz, yakalanıp, tutuklandı.
Karakoçan ilçesinde eşini 11 yıl önce kaybeden 2 çocuk annesi Kader Oğuz, birlikte olduğu H.G.'den hamile kaldı. Oğuz, 24 Haziran günü evinin banyosunda yalnız başına erkek bebek dünyaya getirdi. Oğuz, komşularının ağlama sesini duymaması için bebeği, çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattı. İki gün sonra bebeğinin öldüğün fark eden Oğuz, cesedi sokaktaki çöp konteynerine bıraktı.
Belediye temizlik görevlileri, çöpteki bebek cesedini görüp, polise haber verdi. Bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bebek cesedinin, aynı sokakta oturan Kader Oğuz tarafından çöpe bırakıldığı tespit etti. Gözaltına alınan Oğuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oğuz, savcılığı verdiği ifadesinde, bebeği yalnız başına dünyaya getirdiğini komşularının ağlama sesini duymaması için çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattığını söyledi.
Mahkemeye çıkarılan Kader Oğuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

FOTOĞRAFLI

Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı

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