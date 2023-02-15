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Üzerlerine dev kayalar yağdı, köyde insan kalmadı! Panik içinde kaçtılar: "Bir deprem daha olsa komple üzerimize gelecek"

15.02.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir anda yer sarsılmaya, evlerin üzerlerine dev kayalar yağmaya başladı. Köy halkı korkudan evlerini terk edince köyde insan kalmadı. Adıyaman'da dağların ortasında bulunan Eski Kahta Köyü, depremde dehşeti en çok yaşayan konumlardan biri oldu. Bölgeden gelen karelerde devasa büyüklükteki kayaların evlerin üzerine yığılıp ikiye ayrıldığı görüldü. Köy halkı bir deprem daha olursa kayaların komple üzerlerine gelmesinden endişe ettiklerini anlattı.

Üzerlerine dev kayalar yağdı, köyde insan kalmadı! Panik içinde kaçtılar: "Bir deprem daha olsa komple üzerimize gelecek"

Eski Kahta Köyü'ne Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında dev kayalar yağdı. Evlerin üstüne gelme tehlikesi olan ve ortadan ikiye ayrılan kayalar nedeniyle köy sakinleri evlerini terk etti, çadırlarda yaşamaya başladı. Köyde yaşayan Erol Bulgur, "Bir deprem daha olsa bu kayalar komple üzerimize gelecek" dedi.

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ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

Depremin şiddeti yalnızca Adıyaman'ın merkezinde değil, köylerinde de etkisini gösterdi. Yaklaşık 350 nüfusu bulunan Eski Kahta Köyü'nün Kümbel Mahallesi'nde yaşayanlar, dağlardan düşen kayalar nedeniyle ölümden döndü. Daha önce düşen büyük bir kayanın evin hemen yanında olduğu köyde, bu kez de depremin etkisiyle büyük bir kaya parçası düştü.

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DEV KAYA ORTADAN İKİYE AYRILDI

Ortadan da ayrılan kaya parçaları köy halkının korkmasına neden oldu. 15 haneli köy halkının hepsi ya çadırda ya da başka mahalledeki akrabalarında yaşamaya başladı. Köy sakinleri daha önce yapılan kontrollerde kayalar için sağlam denildiğini ifade etti.

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"BİR DEPREM DAHA OLSA KAYALAR KOMPLE ÜSTÜMÜZE GELECEK"

50 yıldır aynı köyde yaşayan Erol Bulgur şöyle konuştu:

"Depremde, gördüğünüz şimdiki yarık meydana geldi. Köyü boşalttık, çadıra girdik. Şu anda çadırda kalıyoruz. Depremde sallandı sallandı. Biz şimdi korkudan evlere giremiyoruz. Evler de zarar görmüş, hasar görmüş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu tehlike arz ediyor.

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"Bir deprem daha olsa bu kayalar komple üzerimize gelecek. Hepimiz taşındık, canımızı kurtardık. Köyün içinde şu anda insan kalmadı, öbür mahalleye taşındık. Kimisi çadıra girdi, kimisi komşunun, akrabanın evine taşındı."

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BU DEPREMDE KAYA İKİYE BÖLÜNDÜ

60 yaşındaki köy sakini Aziz Özkazar da şunları söyledi:

"Bu taşlar gördüğümüz kadarıyla yerinde sabitti. Daha önce yaptığımız müracaatlarda gelen kontrolde taşın sağlam olduğunu bize söylediler. Biz de o yüzden korkmadık ama bu depremde kaya ikiye bölündü. Şu andaki tek çözüm bir kırıcının gelip üst taraftan bunu kırıp bu tehlikeyi önlemesi.

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Şu anda tedbir için çadırlara geldik. Çadırlarda yaşam can güvenliğimiz için uzaklaşmış bulunmaktayız. Eşyalarımız evlerin altında, hayvanlarımız evlerin altında. Hayvanları bağlayacak yer yok, düz arazi yok ki çadır kuralım. Hayvanı besleme sıkıntısı da çekiyoruz. Deprem zaten evlere gereken zararı verdi. Hatta evler engebeli olduğu için araç da geçmiyor, herhangi bir ulaşım da yok. Kaya hala sallanıyor. Arkadaki başka taş da yukarıdan kayıp gelmiş zamanında ama hangi tarih olduğunu tahmin edemiyoruz." 

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Evlerinde tepesinde duran dev kaya parçaları havadan da görüntülendi.

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(DHA)

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