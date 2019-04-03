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Üzerlerine gelen kurdu taş atarak uzaklaştırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen kurt, korkuya neden oldu.

Üzerlerine gelen kurdu taş atarak uzaklaştırdılar

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen kurt, korkuya neden oldu. Vatandaşlar, üzerlerine gelen kurdu taş atarak uzaklaştırdı.
Sandıklı'da, dün öğle saatlerinde dağlık alandan yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen kurt, paniğe neden oldu. Bölge sakinleri, zabıta ve polise haber verdi. Gelen ekipler, bitkin görünen ve aç olduğu tahmin edilen kurdun doğal ortamına tekrar dönmesi için yoğun çaba sarf etti. Kurdun üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar ve ekipler, taş atarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurt, bölgeden uzaklaşarak doğal ortamına döndü.
Vatandaşlar, kurdu uzaklaştırma çabalarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntülerde ,ekipler ve vatandaşların üzerine doğru gelen kurdu bir kişinin taşla uzaklaştırmaya çalıştığı yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Üzerlerine gelen kurdu taş atarak uzaklaştırdılarÜzerlerine gelen kurdu taş atarak uzaklaştırdılarÜzerlerine gelen kurdu taş atarak uzaklaştırdılarÜzerlerine gelen kurdu taş atarak uzaklaştırdılar

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