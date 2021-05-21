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Üzerlerine kıvılcım yağdı! Korkunç anlar

21.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da binanın çatısındaki metal kaplamaya isabet eden yıldırım korkutan anları beraberinde getirdi. Yıldırımın düşmesiyle birlikte çevreye kıvılcımlar saçıldı. Olay anında binanın önünde geçen yayalar, havadan yağmur gibi üzerlerine yağan kıvılcımların arasında kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde önceki gün başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Soldat Korzun Caddesi’nde 2 kişinin yolda yürüdüğü sırada bir binanın çatısına yıldırım düştü.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!

Çatının metal kaplamasına isabet eden yıldırımın ardından çıkan kıvılcımlar, caddede yürüyenlerin üzerine yağdı. Şemsiyeyle yürüyen bir kişi ve sırt çantalı bir genç saçılan kıvılcımların arasında kalarak neye uğradıklarını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

11 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Fırtına nedeniyle şehirde son 2 günde 60 ağacın devrildiği açıklanırken, şu ana kadar 11 araçta da hasar oluştuğu belirtildi.

İHA

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