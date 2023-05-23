'Uzlaşacaklarından eminim...' Meral Akşener'den dikkat çeken 'Ümit Özdağ' yorumu

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusu olurken, konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener, Ümit Özdağ'ın Suriyeli sığınmacılar konusundaki tavrına ve Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceği yönündeki düşüncelerine Millet İttifakı'nın bir itirazı olmadığını söyledi.

AKŞENER'DEN İMİT ÖZDAĞ YORUMU: "UZLAŞACAKLARINDAN EMİNİM"

Akşener, yaptığı açıklamada "Ortak mutabakat metni henüz bana gelmedi. Her iki isim muhtemelen metin üzerinde bir fikir birliğine uzlaştıklarında bize getireceklerdir. Sayın Özdağ'ın Suriyeliler, sığınmacılar konusunda ve Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğu konusunda 66. madde konusundaki düşüncelerine Millet İttifakı'nın zaten bir itiraz yok. İki genel başkanın uzlaşacaklarından eminim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumundan itibaren parlamenter sisteme el biriliğiyle geçileceğini savunan Akşener, "Göreceksiniz en kısa sürede, AK Parti'nin de desteğiyle parlamenter sisteme geçileceğini düşünüyorum. El birliğiyle parlamenter sisteme geçileceğine inanıyorum." dedi.

"O BENİM İÇİN ŞEREF MADALYASIDIR"

Katıldığı bir canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle Hüda-Par'ın kendisi hakkında suç duyurusu bulunacağının belirtilmesi üzerine Akşener, "O benim için şeref madalyasıdır" dedi.

'MONTAJ' VİDEO TARTIŞMALARI: "ÇOK ACI GERÇEKTEN, ÇOK AYIP"

"Montaj" video tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterirken; "Bir cumhurbaşkanına yakışmayacak bir tutum. Çok acı gerçekten, çok ayıp. Her birimizin can güvenliğinden, emniyetimizden sorumlu bir kişinin bunu demesine çok üzüldüm. Bir cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesini başka kelimelerle açıklayamıyorum" dedi.

