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"Uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" - "Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılı olduklarını bildirdi.

Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmenin sağlam ve sağlıklı bir zeminde geliştiğini belirten Bahçeli, "Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız." ifadesini kullandı.

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Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı

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